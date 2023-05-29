Daily Mail: «Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

«Манчестер Сити» за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) получит £166 млн призовых, сообщает Daily Mail.

По информации источника, такая сумма станет рекордной для чемпионата Англии. В прошлом сезоне, когда трофей также завоевал «Манчестер Сити», клубу, главным тренером которого является Хосеп Гвардиола, досталось на £13 млн меньше.

Сообщается, что в эту сумму доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

«Манчестер Сити» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-Лига признала норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне-2022/23. Форвард победил в голосовании, в котором принимали участие 20 капитанов команд АПЛ, а также футбольные эксперты.

В 35 матчах в АПЛ Холанд, для которого нынешний сезон является дебютным в чемпионате Англии, забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач.