Форвард «Ростова» Голенков назвал предстоящий матч с ЦСКА самым важным в карьере

Российский нападающий «Ростова» Егор Голенков после победного матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», который закончился со счетом 3:2 в пользу ростовской команды, высказался о предстоящем поединке 30-го тура национального первенства с московским ЦСКА, передает Cq.ru.

«Для меня это будет самый важный матч в карьере. Думаю, что и для многих. Мы все просто понимаем, что нам нужно выигрывать», — заявил Голенков.

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (54) располагается на третьей строчке. «Ростов» идет четвертым, имея в своем активе 53 очка.

ЦСКА и «Ростов» сойдутся в очной битве 3 июня. Матч, как и все матчи заключительного тура чемпионата России, начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что после матча 29-го тура Российской премьер-лиги между »Краснодаром и московским ЦСКА трудно оценивать перспективы армейцев в медальной гонке