Теннисист Рублев оценил свою игру в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мыслями по поводу своей игры в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Рублев, вторая ракетка России и седьмая мира, в стартовом матче одержал победу над сербом Ласло Джере, занимающим 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин выиграл поединок в четырех сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

«Я смог довольно просто выиграть первый сет, но во втором я был слишком спокоен. Я был расслаблен, без энергии. Игра была более-менее равной до того момента, пока он не взял медицинский перерыв и стал показывать хорошую игру», — заявил Рублев на послематчевой пресс-конференции.

Также теннисист отметил, что в третьем сете попытался вернуть свою энергию и стал улучшать свою игру, что в итоге привело к его к победе в матче.

Во втором туре Открытого чемпионата Франции Рублев сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте (61-я ракетка мира).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). В первом круге представительница России встречалась с немецкой спортсменкой Юле Нимайер. Их поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.