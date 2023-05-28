Аршавин назвал клуб Первой лиги, с которым боятся играть в стыковых матчах команды РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут пытаться избежать встречи в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне с красноярским «Енисеем».

«Думаю, все будут бояться и избегать «Енисея», чтобы не играть в манеже, где красноярский клуб может поймать. Надо занимать место выше в турнирной таблице, чтобы попасть на «Родину», — передает слова Аршавина «Матч ТВ».

«Факел», «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» являются претендентами на попадание в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Напомним, что участниками переходных игр с клубами из Первой лиги, станут команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой таблице высшего дивизиона.

Красноярский «Енисей» и московская «Родина» с большой долей вероятности получат право побороться за путевку в РПЛ по итогам сезона Первой лиги. Обе команды получили лицензии «РФС-1», которые позволяют им выступать в высшем дивизионе.

Ранее стало известно, что клуб Первой лиги «Балтика» из Калининграда ведет переговоры с главным тренером Сергеем Игнашевичем о продлении контракта.