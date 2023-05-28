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Экс-тренер «Спартака» Гладилин опроверг наличие у клуба «соболезависимости»

Экс-тренер «Спартака» Гладилин назвал форварда Соболева второстепенным игроком

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об отсутствии нападающего Александра Соболева в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

«Никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет, у команды нет поставленной комбинационной игры. Соболев сам — зависимый игрок, его нужно снабжать передачами.

Он игрок атакующий, никакого созидательного процесса от Соболева не зависит. Так что заострять внимание на нем не стоит. Не его отсутствие, а отсутствие поставленной комбинационной игры, повторюсь, это главное.

Соболев — второстепенный игрок, в команде есть еще множество игроков, которые могли и без него справиться», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что игра «Спартак» — «Пари НН» завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Валерий Гладилин оценил ничью «Спартака» с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.

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