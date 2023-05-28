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Булыкин оценил победу «Локомотива» над «Динамо» в матче РПЛ

Экс-футболист Булыкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: команды играли в свое удовольствие

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в матче РПЛ.

«Я думаю, команды играли в свое удовольствие. В этом чемпионате уже не за что биться. Они хотели сыграть для болельщиков, что и получилось. Было много моментов, голов. «Динамо» могло сыграть строже и вытащить вничью. «Локо» здорово прибавил после выхода Пиняева и Изидора. Они очень хорошо вышли против уставшей обороны «Динамо». Это решило исход матча», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Матч, прошедший 28 мая на домашней арене динамовцев, завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Благодаря победе над «Динамо» «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч.

Железнодорожники набрали 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (45) располагается на седьмой строчке.

В заключительном 30-м туре РПЛ динамовцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Локомотив» — дома с «Торпедо».

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