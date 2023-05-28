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Главный тренер «Спартака» Абаскаль показал фото с новорожденным сыном

Тренер «Спартака» Абаскаль показал фото с новорожденным сыном Гильермо Николаем

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guille_abascal/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал в социальной сети фотографию с новорожденным сыном.

Первенец в семье испанского специалиста и его жены Алехандры появился на свет в Москве 26 мая.

«Уникальный момент для нас с тобой, Алехандра, моя сильная, смелая и особенная. Свет моей любви, я люблю тебя. Добро пожаловать в мир, Гильермо Николай Абаскаль. 26 мая 2023 года», — написал Абаскаль.

Ранее тренер рассказал, что специально выбрал для первенца испанско-русское имя.

Свадьба наставника красно-белых с его избранницей Алехандрой прошла в Москве в начале апреля. После церемонии новобрачные посетили Красную площадь.

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чем говорил с нападающим красно-белых Александром Соболевым, который получил дисквалификацию на четыре матча по итогам игры с ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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