Мостовой: займет «Спартак» второе или третье место, от этого ничего не поменяется

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за второе-третье места в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Он заявил, что это соперничество не имеет значения, поскольку чемпион определился досрочно, а в еврокубках российские клубы на данный момент не играют.

«Давайте так: с момента, как «Зенит» стал чемпионом, все успокоилось. Наши друзья-журналисты подогревают тему второго места, третьего, четвертого. А интерес уже упал. Интрига была, пока «Зенит» где-то терял очки. А сейчас – кто второй, кто третий… Ну, ЦСКА вчера потерял очки — я предсказывал, что такое возможно, потому что у «Краснодара» хорошая команда. Ясно, я не думал, что сегодня «Спартак» потеряет очки. Полагал, что в один-то мяч они должны выиграли. Но — ничего. Займут второе место, третье — что от этого поменяется? Ничего. Еврокубков у нас нет. Медаль дадут? Ну, не знаю. Нам в Советском Союзе только золотые медали, а за второе и третье места — ничего», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

В 29-м туре РПЛ идущий на втором месте ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и набрал 55 очков. Отстававший на одно очко «Спартак» имел шанс вырваться на вторую строчку, однако также оступился, дома не сумев обыграть «Пари НН». В заключительном туре армейцы дома сыграют с идущим на четвертой строчке «Ростовом», а красно-белые на выезде встретятся с «Крыльями Советов».

Ранее Мостовой заявил, что не говорит про «Спартак» плохо, поскольку его обвиняют в критике.