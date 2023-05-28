Масалитин назвал психологическое давление одним из факторов борьбы за серебро РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин на примере матча столичного «Спартака» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о влиянии психологии на борьбу за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» 28 мая сыграл вничью со счетом 0:0 с «Пари НН». ЦСКА накануне также разошелся нулевой ничьей с «Краснодаром».

«Понимаете, [борьба за второе место в РПЛ] психологически давит. Сколько сегодня атаковал «Спартак», практически два тайма висел на воротах. Сколько было создано моментов, сколько еще чего-то. Всегда чуть-чуть чего-то не хватало, и вот это «чуть-чуть» — это нервы. В другой ситуации 10 из 10 этих мячей ты бы забил, а сегодня 11 мимо ворот пролетело. Конечно, ответственность давит, это 100 процентов.

Тут если еще сейчас выиграет «Ахмат», «Спартаку» надо выигрывать на выезде, а то так и четвертыми могут стать. И если «Ростов» выиграет, то тоже непонятно становится чего как («Ростов» и «Ахмат» встречаются в очном матче в 29-м туре РПЛ, игра состоится 28 мая в 19:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»). Очень интересный матч будет с турнирной точки зрения. А так, сегодня «Спартаку» и камень в огород не бросишь, они все сделали, много атаковали. Если бы ЦСКА вчера так играл, я бы, наверно, был доволен, что игра есть. А когда игры нет, когда команда рассыпалась... Не понимаю, как ЦСКА там вчера играл. А «Спартак» все отдал. Да, не хватило последнего удара, но он все делал, и замены делал. А вчера, какие замены для усиления сделал Федотов? Две игры сравниваешь: один играет на победу, все для нее сделал, а второй для победы ничего и не сделал», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

ЦСКА сохранил за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды после 29 туров 55 очков. «Спартак» отстает на один балл и идет третьим.

Ранее сообщалось, что российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.