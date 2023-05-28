Итальянский журналист назвал имя нового тренера «Челси»

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил в своих соцсетях, что Маурисио Почеттино сменит Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера лондонского «Челси».

Отмечается, что специалист подписал контракт до лета 2026 года. На следующей неделе он приступит к своим обязанностям.

С приходом в клуб нового руководства в лице Тодда Боули «Челси» уже успел поменять главного тренера и вылететь из розыгрыша Лиги чемпионов. Сейчас командой руководит экс-капитан «аристократов» Фрэнк Лэмпард.

После 37 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» располагается на 12 месте в турнирной таблице. В прошлом туре команда уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:4. В заключительном матче «синие» сыграют с «Ньюкаслом».

Ранее пресс-атташе английского «Челси» Тоби Крейг отреагировал на сообщения о том, что лондонский футбольный клуб по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна.