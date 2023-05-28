Болельщики остались недовольны решением украинской теннисистки Костюк не пожимать руку Соболенко

Сегодня вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

После окончания матча украинская теннисистка отказалась пожимать руку своему оппоненту. Стоит отметить, что это вызвало бурную реакцию французской публики на стадионе. Болельщики освистали Костюк за отказ от рукопожатия.

В следующем туре Соболенко сыграет с победительницей матча матча Панна Удварди (Венгрия) – Ирина Шиманович (Беларусь).

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится финалом, который пройдет 10 июня. Призовой фонд турнира составляет €49 600 000.

В турнире примут участие сразу 12 россиянок: Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева и Камилла Рахимова.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что ни одна из россиянок не дойдет до финала «Ролан Гаррос».