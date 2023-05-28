Участник Кубка Дэвиса Чесноков заявил, что ни одна из россиянок не дойдет до финала «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил мнение, что ни одна из российских теннисисток не сможет добраться до финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально.

Кудерметова уверенно себя чувствует на быстрых кортах. Она удачно играла прошлый сезон. Сейчас же у нее будет непростая сетка. Ей будет сложно уже в первом круге», — передает слова Чеснокова Sport24.

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится финалом, который пройдет 10 июня. Призовой фонд турнира составляет €49 600 000.

В турнире примут участие сразу 12 россиянок: Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева и Камилла Рахимова.

В прошлом году победительницей «Ролан Гаррос» стала полячка Ига Свентек, в финале обыгравшая Кори Гауфф (США).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 10 позиций в рейтинге WTA.