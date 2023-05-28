Радимов высказался о проблемах Дзюбы с мотивацией после подписания контракта с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы могут возникнуть проблемы с мотивацией после переподписания контракта с «Железнодорожниками». На днях форвард и клуб подписали соглашение по схеме 1+1.

«Понятно, что возраст у него немаленький. И давайте не забывать, что Дзюбе постоянно нужен какой‑то вызов. Вот было у него полгода — он доказывал «Торпедо», «ПАРИ НН», «Зениту». Сейчас у него будет контракт на два года, где он будет искать этот вызов, эту мотивацию — я не знаю», — передает слова Радимова «Матч ТВ».

В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне. В последних двух играх команды в чемпионате России он не выходил на поле.

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Динамо».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Овечкин может потолкаться только с ним, а не с Дзюбой.