Экс-игрок ЦСКА Пономарев считает, что «армейцы» проиграли второе место «Спартаку»

Бывший защитник армейцев Владимир Пономарев раскритиковал игру «армейцев» в матче против «Краснодара» в чемпионате России.

«Безобразие. Видимо, они перегорели. Думаю, на них давило второе место, которое они реально могли получить сегодня. Каждый хотел выделиться, а коллективной игры никакой абсолютно не было. Игру завалили и проиграли второе место, потому что «Спартак» завтра не упустит свое в матче с «Нижним Новгородом» и будет опережать ЦСКА на одно очко», — передает слова Пономарева «Матч ТВ».

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» 0:0. Почти весь второй тайм «армейцы» играли в большинстве.

После этой игры подопечные Владимира Федотова набирают 55 очков и продолжают удерживать вторую строчку в турнирной таблице. Сегодня москвичи рискуют упустить эту позицию в случае победы «Спартака» над «Пари Нижний Новгород». Матч начнется в 14.00 по московскому времени. «Краснодар» продолжает занимать шестое место.

ЦСКА и «Краснодар» скоро вновь сыграют друг с другом,11 июня в Суперфинале Кубка России.

Ранее Александр Мостовой заявил, что у «Спартака» будут трудности в матче с «Пари Нижний Новгород».