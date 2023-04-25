Кокорин объяснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна объяснился за свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Спортсмены, как пишут в комментариях, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку.

Я имел в виду тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого!

Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел в виду», — сказал Кокорин.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.

В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее Александр Гасилин заявил, что Кокорин любил покайфовать.