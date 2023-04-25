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Свищев призвал засудить польскую авиакомпанию, не пустившую на рейс теннисистку Дьяченко

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировал на то, что польская авиакомпания отказалась зарегистрировать на рейс теннисистку Виталию Дьяченко из-за российского гражданства.

«Такие действия авиакомпании нельзя оставлять без внимания и наказания. Ее нужно судить за русофобское отношение к людям.

А МИД и Минспорта нужно оказать спортсменке поддержку и засудить компанию так, чтобы в следующий раз она задумалась, стоит ли совершать противозаконные действия на основании гражданства человека», – сказал Свищев Vprognoze.ru.

Напомним, 24 апреля российская теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что польская авиакомпания LOT не допустила ее на рейс из-за национальной принадлежности.

Россиянка с пересадкой в Каире отправлялась в Ниццу на теннисный турнир. В итоге ей пришлось вернуться в Россию и пропустить соревнования.

Отечественные теннисисты продолжают свои выступления в нейтральном статусе после прошлогодних рекомендаций.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об итогах финальной игры турнира АТР-250 в Бане-Луке, в которой Андрей Рублев уступил Душану Лайовичу.

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