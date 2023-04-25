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Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи об уходе Абаскаля

Гендиректор «Спартака» заявил, что для увольнения Абаскаля нет причин

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Александр Ступников/РИА Новости

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову пеплом и принимать какие-то резкие решения.

Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что все пропало. Надо двигаться дальше», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 4:3.

К 58-й минуте подопечные Абаскаля уступали соперникам с разницей в два мяча — 0:2, но смогли отыграться благодаря дублю Александра Соболева, а в концовке встречи вырвали у гостей победу после точных ударов Антона Зиньковского и Квинси Промеса.

«Спартак» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (58), вторым идет «Ростов» (49).

Ранее ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил уверенность в том, что руководство красно-белых не будет отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

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