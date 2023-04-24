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Деменко считает, что «Спартак» переломил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за московский «Спартак» и «Краснодар», оценил матч этих команд в 24-м туре Российской премьер-лиги, в котором красно-белые одержали яркую волевую победу со счетом 4:3.

«Еще перед матчем говорил, что две атакующие команды встречаются, а потому будет интересная игра, много забитых мячей. Но, честно говоря, первые 60 минут у меня было разочарование. Понятно, что «Краснодар» очень хорошо играл. От «Спартака». А после 60-й минуты мы увидели интересную интригу для болельщиков. «Спартак» — молодец, переломил «Краснодар». А у того, в какой-то степени, опять та же болячка. Как только мы видим, что «Краснодару» надо набирать для турнирной таблицы, он теряет очки», — рассказал Деменко в Беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

«Спартак» благодаря этой победе сохранил за собой второе место в РПЛ, отставая на один балл от «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии Кади Боржеса, который получил травму в столкновении с Георгием Джикией.

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