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«Спартак» вырвал победу у «Краснодара», отыгравшись с 0:2

Сегодня в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Отличился Джон Кордоба.

На 47-й минуте полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил травму в столкновении с защитником «Спартака» Георгием Джикия. Россиянин оказал первую помощь своему сопернику до выхода на поле медицинской бригады. Бразилец покинул поле на электро-каре.

Через 11 минут «Краснодар» забил свой второй мяч. Жоау Батчи отметился голом. Затем судья после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Краснодара». Его реализовал Александр Соболев. Через четыре минуты форвард оформил дубль.

Спустя четыре минуты арбитр не усмотрел нарушение после падения Эдуарда Сперцяна в штрафной «Спартака», а спустя минуту армянский футболист отличился с игры.

Проведя 15 минут на поле, свой гол забил вышедший на замену Антон Зиньковский, а через три минуты отличился также вышедший на замену Квинси Промес.

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков).

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Ростов» открыто тянут судьи.

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