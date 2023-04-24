Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади после столкновения в матче РПЛ

Сегодня в Москве «Спартак» принимает «Краснодар» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Идет второй тайм.

На 47-й минуте полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил травму в столкновении с защитником «Спартака» Георгием Джикией. Россиянин попал в висок бразильскому игроку. Тот рухнул на газон. Джикия быстро сориентировался и оказал первую помощь своему сопернику: попытался достать язык, чтобы он не препятствовал дыханию. Тут же на поле выбежали медики «Краснодара». Они привели в чувства бразильца, и через несколько минут тот покинул поле на электро-каре.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 матчей РПЛ красно-белые занимают третье место в турнирной таблице. Вчера после ничьей с «Локомотивом» ЦСКА набрал 45 очков и сравнялся со «Спартаком». Отставание от идущего на втором месте «Ростова» составляет четыре очка, от лидирующего «Зенита» — 13 очков.

«Краснодар» расположился после 23 матчей на седьмом месте. У команды Владимира Ивича 38 набранных очков. Также «быки» в отличие от красно-белых продолжают выступление в Кубке России.

Ранее Владислав Радимов заявил о недопонимании между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитником Романом Зобниным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях