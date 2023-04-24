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Чемпион ОИ Тихонов заявил, что КХЛ лучше НХЛ и ЧМ

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поставил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) выше уровнем, чем Национальная хоккейная лига (НХЛ) и чемпионат мира.

«Ничего страшного не вижу в том, что России и Беларуси не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идет Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше НХЛ.

Почему КХЛ лучше НХЛ? Кубок Гагарина интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА. Очень здорово! Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России!», — передает слова Тихонова Legalbet.

В эти дни в Москве и Казани проходит финальная серия Кубка Гагарина, в которой встречаются ЦСКА и «Ак Барс». После четырех матчей счет 3:1 в пользу москвичей. Вчера красно-синие одержали победу со счетом 2:1 в Москве. Следующая игра пройдет в Казани 25 апреля.

Стоит отметить, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Владимир Крикунов заявил, что его удивляет игра «Ак Барса» в финале плей-офф КХЛ с ЦСКА.

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Хоккей. КХЛ
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