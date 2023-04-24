Боксер Кудряшов о бойце Павловиче: хочу, чтобы в тяжелом весе UFC был чемпион из России

Российский боксер Дмитрий Кудряшов лестно отозвался о бойце Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергее Павловиче, пожелав ему завоевать титул промоушена в тяжелом весе, передает РИА Новости.

Сейчас пояс UFC в тяжелом весе принадлежит американцу Джону Джонсу.

«Сергей радует своими нокаутами в первых раундах. Это то, зачем приходит зритель. Смотреть такие бои — одно удовольствие. Павлович все делает на сто процентов, и я бы очень хотел, чтобы в тяжелом весе UFC был чемпион из России. Тем более мой земляк», — заявил Кудряшов.

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович заработал за победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222 против Кертиса Блейдса.