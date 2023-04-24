Экс-хавбек ЦСКА Гришин о матче 24-го тура РПЛ: «Локомотив» отскочил

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом — «Локомотивом», передает «Чемпионат.com».

«Локомотив», конечно, отскочил. Я же знаю их футболистов: и Баринова, и Куликова — они, конечно, понимали, что играли хуже. Для них эта ничья — спасение, потому что ЦСКА играл намного лучше», — сказал Гришин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 22-й минуте красно-синих вывел вперед нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте футболист «Локомотива» Вильсон Изидор помог своей команде отыграться. Армейцы весь второй тайм играли в большинстве. На 40-й минуте за две желтые карточки был удален защитник железнодорожников Марио Митай.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в таблице. «Локомотив» идет на десятой строчке (29).

Ранее сообщалось, что бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что ничья в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» стала шоком для игроков ЦСКА.