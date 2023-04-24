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Президент РПЛ Алаев отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста, передает Sport24.

Сообщалось, что причиной такого решения руководителя клуба стало бездействие руководства РПЛ в вопросах, связанных с многочисленными судейскими ошибками в матчах с участием команды.

«Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева.

Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов», — заявил Алаев.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. Клуб сообщил, что подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

На 34-й минуте в ворота «Крыльев» был назначен пенальти после попадания мяча в руку защитнику самарцев Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.

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