Иван Букин заявил, что мировое фигурное катание «сильно потеряло» без россиян

Пятикратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию в танцах на льду Иван Букин заявил, что уровень мирового фигурного катания сильно упал в отсутствие российских фигуристов.

«Я уверен, что мировое фигурное катание сильно теряет без российских спортсменов. У нас сильнейшие спортсмены, они борются за высочайшие места в фигурном катании. На чемпионате мира без наших ничего захватывающего или сверхъестественного не произошло», — сказал Букин «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.