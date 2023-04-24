Гасилин: Кокорин любил покайфовать

Бывший форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин считает, что нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин реализовал свой футбольный потенциал только наполовину.

«Я застал Кокорина в «Зените». С Саней мы до сих пор общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил потусить, покайфовать. Это многих подводит.

Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок», — приводит слова Гасилина Sport24.

Ранее сообщалось, что Кокорин дважды не забил пенальти в матче чемпионата Кипра.

В игре против клуба АПОЭЛ (0:0) в 31-м туре чемпионата Кипра россиянин на 48‑й минуте не смог реализовать пенальти: с его ударом справился голкипер. Однако главный судья матча усмотрел нарушение правил во время исполнения 11-метрового, и Кокорин получил возможность второй раз пробить с «точки». Но и со второй попыткой россиянина вновь справился вратарь АПОЕЛа.