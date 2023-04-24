Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агент Селюк сравнил «Спартак» с раненым лосем

close
100%
selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о московском «Спартаке» перед матчем с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Москве сегодня, 24 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.

«Спартак» напоминает раненного лося: пьет воду, а ему все хуже и хуже. Из Кубка уже вылетели», — приводит слова агента kp.ru.

19 апреля красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов Кубка России тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третье место. Его отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 13 очков, а от идущего вторым «Ростова» — четыре. При этом у подопечных Гильермо Абаскаля на один сыгранный матч меньше. В последних четырех матчах москвичи одержали лишь одну победу.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартаку» необходимо дать время Гильермо Абаскалю на выход из кризиса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях