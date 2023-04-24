Агент Селюк сравнил «Спартак» с раненым лосем

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о московском «Спартаке» перед матчем с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Москве сегодня, 24 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.

«Спартак» напоминает раненного лося: пьет воду, а ему все хуже и хуже. Из Кубка уже вылетели», — приводит слова агента kp.ru.

19 апреля красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов Кубка России тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третье место. Его отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 13 очков, а от идущего вторым «Ростова» — четыре. При этом у подопечных Гильермо Абаскаля на один сыгранный матч меньше. В последних четырех матчах москвичи одержали лишь одну победу.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартаку» необходимо дать время Гильермо Абаскалю на выход из кризиса.