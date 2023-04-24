Ветеран ЦСКА Пономарев назвал виновного в том, что армейцы не удержали победу с «Локомотивом»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ничью армейцев с московским «Локомотивом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась вничью 1:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий красно-синих Антон Забалотный. На 87-й минуте футболист «Локомотива» Вилсон Изидор сравнял счет на табло. Армейцы весь второй тайм играли в большинстве. На 40-й минуте за две желтые карточки был удален защитник «железнодорожников» Марио Митай.

«Сами виноваты, Федотов виноват — он убрал всю атаку: и Заболотного, и Чалова. Он что, к оборонительным действиям перешел? Молодежь поставил. Ладно, если бы счет был 2:0 или 3:0 — ставь молодежь, ради Бога. Но он просто игру сломал.

Игроки ЦСКА подустали после «Урала»? Ничего не подустали, было вполне достаточно времени для отдыха, восстановительный процесс в течение двух дней — и вперед. В сегодняшней ничьей целиком и полностью вина Федотова», — приводит слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Таким образом, ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Локомотив» заработал 29 баллов и занимает десятое место.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с грозненским «Ахматом» (29 апреля). «Локомотив» дома проведет встречу с «Химками» (30 апреля).

Ранее форвард «Локомотива» Иван Игнатьев признался, что будет искать новый клуб.