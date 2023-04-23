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В сборной Норвегии отреагировали на решение Клебо выйти из состава национальной команды

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Reuters

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал решение Йоханнеса Клебо готовиться к следующему сезону вне национальной команды. Его слова передает VG.

«Мы уважаем это решение. В то же время важно подчеркнуть, что мы, естественно, хотим, чтобы он остался в сборной. Мы были уверены в том, что сможем выполнить возможные требования Йоханнеса и в предстоящем сезоне», — сказал Бьервиг.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка мира, трехкратным победителем многодневки Тур де Ски. Норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Планице (Словения).

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