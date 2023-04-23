Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо отказался выступать за сборную Норвегии

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Титулованный норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о выходе из состава национальной команды Норвегии. Его слова передает VG.

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им не придется платить и за мое пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора», — сказал Клебо.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка мира, трехкратным победителем многодневки Тур де Ски. Норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что хотел бы узнать подробности подготовки Йоханнеса Клебо к стартам.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях