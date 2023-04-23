Пятикратный олимпийский чемпион Клебо отказался выступать за сборную Норвегии

Титулованный норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о выходе из состава национальной команды Норвегии. Его слова передает VG.

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им не придется платить и за мое пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора», — сказал Клебо.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка мира, трехкратным победителем многодневки Тур де Ски. Норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что хотел бы узнать подробности подготовки Йоханнеса Клебо к стартам.