Константин Цзю назвал Дзюбу своим любимым футболистом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу своим любимым футболистом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кто самый любимый за все время? Сложно сказать. Из тех, кто играет сейчас, наверное, Дзюба. Он харизматичный! Это помогает ему играть», — сказал Цзю.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько недель и не сумел закрепиться в стартовом составе, после чего контракт был расторгнут.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнет переговоры с Дзюбой по контракту после матча с ЦСКА.