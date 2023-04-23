Гол Черышева помог «Венеции» обыграть «Тернану» в матче итальянской Серии Б

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии Б между «Тернаной» и «Венецией». Игра, которая прошла на стадионе «Либеро Либерати» в Терни, закончилась победой «Венеции» со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Андреа Карбони, Йоэль Похьянпало, Микаэль Эгиль Эллертссон и российский полузащитник Денис Черышев. Россиянин забил четвертый гол за «Венецию». В составе хозяев единственный мяч забил Габриэле Капанни.

Таким образом, «Венеция» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии Б, набрав 42 очка в 34 матчах. «Тернана» заработала 43 балла и располагается на 12-й позиции.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». В составе сборной России Черышев дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Ранее «Барселона» одержала победу над «Атлетико» в матче чемпионата Испании.