Сайт КХЛ подвергся массированной хакерской атаке

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвергся DDоS-атаке. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги работают над восстановлением работоспособности систем. На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвертого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», — говорится в сообщении.

После трех матчей финала розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА ведет в серии со счетом 2-1. В стартовом поединке в Казани армейцы потерпели поражение (1:4), но затем одержали две победы — одну на выезде (3:0) и одну дома (3:2). Четвертая финальная игра проходит в эти минуты в Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. «Ак Барс» трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Ранее бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев оценил шансы казанской команды на то, чтобы отыграться в финальной серии плей-офф против московского ЦСКА.