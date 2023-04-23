Ветеран ЦСКА Пономарев назвал армейцев самой перспективной командой РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что считает красно-синих самой перспективной командой Российской премьер-лиги (РПЛ). В преддверии дерби с «Локомотивом» в рамках 24-го тура РПЛ специалист подробно перечислил сильные стороны армейцев, отметив, что с точки зрения сбалансированности состава они превосходят даже лидера чемпионата «Зенит».

«Армейцы на ходу, пять матчей они выиграли с хорошим счетом и идут в лидерах. Команда приличная по всем линиям. Если разбирать, то у нас самая перспективная команда из всех команд чемпионата, даже «Зенит» не сравню. ЦСКА очень ровный по всем линиям: возьмите Акинфеева, возьмите оборону, где все сыгранные и высокорослые, все снимают наверху. Полузащита во главе с Обляковым очень мобильная. А дополняют их Чалов и Заболотный. Чалов — такой интеллигент в футболе. К Заболотному претензий нет — лезет на все мячи, не боится единоборств. Мне он нравится. Конечно, хотелось бы, чтобы он лучше с мячом работал, но это уже врожденное. А в целом, они дополняют друг друга. Так что армейцы выглядят предпочтительнее», — сказал Пономарев «Газете.Ru».

Помимо этого, ветеран ЦСКА дал прогноз на матч. По мнению Пономарева, красно-синие должны одержать победу.

«Локомотив» здорово развил пары и движется в правильном направлении. Но слабых мест у него достаточно. Думаю, что армейцы победят — 1:0 или 2:0», — заключил эксперт.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев заявил, что в дерби ЦСКА и «Локомотива» многое решит удача.