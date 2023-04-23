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Экс-футболист Кузнецов о матче ЦСКА и «Локомотива»: невозможно предсказать победителя

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов рассказал, чего ждет от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сразятся два московских клуба — ЦСКА и «Локомотив», передает «Чемпионат.com».

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 23 апреля, стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«И «железнодорожники» сильно прибавили после перерыва, и армейцы набрали хорошую форму, которая позволяет бороться за медали. Обе команды покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя», — заявил Кузнецов.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Армейцы под руководством Владимира Федотова борются за тройку лидеров — команда идет на четвертом месте, набрав 44 балла, и отстает от «Спартака», занимающего третью позицию, всего на балл.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с российским нападающим Артемом Дзюбой. По сообщению СМИ, переговоры должны состояться в скором времени после матча 24-го тура Российской премьер-лиги с другим столичным клубом — ЦСКА.

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