Лидер «Колорадо» назвал «отстоем» отъезд Ничушкина из клуба

Лидер и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об отъезде российского хоккеиста Валерия Ничушкина из расположения команды во время первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где «Колорадо» сражается с клубом «Сиэтл Кракен».

Об отъезде Ничушкина стало известно 23 апреля.

«Нам хотелось бы, чтобы Вэл и Гэйб Ландеског — два лучших крайних нападающих в лиге — были в нашем составе… Если честно, это отстой. Но это жизнь… Конечно же, нам их не хватает», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин покинул расположение команды по личным причинам и поэтому не принимал участие в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом». Об этом со ссылкой на главного тренера Джареда Беднара в социальной сети сообщил журналист Питер Бауг.

В сезоне-2022/23 Ничушкин провел 53 матча и набрал 47 очков, забросив 17 шайб и отдав 30 голевых передач.

28-летний Ничушкин перебрался в НХЛ в 2013 году. Он был выбран на драфте клубом «Даллас Старз» под общим десятым номером. Форвард перешел в «Колорадо» в 2019 году. Прошлым летом он продлил контракт с «Эвеланш» на восемь лет на общую сумму $49 млн.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ничушкин выступал за челябинский «Трактор» и московский ЦСКА.