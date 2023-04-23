Форвард «Колорадо» Ничушкин покинул расположение клуба по личным причинам

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин покинул расположение команды по личным причинам и поэтому не принимал участие в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом».

Об этом со ссылкой на главного тренера Джареда Беднара в социальной сети сообщил журналист Питер Бауг.

«Он покинул расположение команды по личным причинам. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать, но он уже улетел из Сиэтла», — сказал специалист.

В сезоне-2022/23 Ничушкин провел 53 матча и набрал 47 очков, забросив 17 шайб и отдав 30 голевых передач.

28-летний Ничушкин перебрался в НХЛ в 2013 году. Он был выбран на драфте клубом «Даллас Старз» под общим десятым номером. Форвард перешел в «Колорадо» в 2019 году. Прошлым летом он продлил контракт с «Эвеланш» на восемь лет на общую сумму $49 млн.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ничушкин выступал за челябинский «Трактор» и московский ЦСКА.

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