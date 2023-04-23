Клуб «Рексем» актера Райана Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии

Клуб «Рексем» из Уэльса, одним из владельцев которого является популярный киноактер Райан Рейнольдс, вернулся в профессиональный футбол и в следующем сезоне будет выступать в Английской футбольной лиге (EFL).

«Рексем» 22 апреля гарантировал себе первое место в любительской национальной конференции Англии и поэтому пойдет в сезоне-2023/24 на повышение статуса — будет участвовать в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу.

Райан Рейнольдс приобрел футбольный клуб «Рексем» вместе со своим коллегой, актером Робом Маккеленни в ноябре 2020 года. Партнеры потратили £10 млн на свое новое приобретение. «Рексем» является старейшим клубом Уэльса и третьей по возрасту профессиональной командой в мире. Она была основана в 1864 году.

Рейнольдс регулярно посещает матчи клуба. Он даже приобрел дом в деревне Марфорд в Уэльсе неподалеку от города Рексем после покупки футбольной команды.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высоко оценил качества форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне Холанд провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 28 матчей, отметившись в них 332 забитыми мячами и пятью результативными передачами.