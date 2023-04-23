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Павлович после победы над Блэйдсом: где мой пояс? Дайте мой пояс

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Global Look Press

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович эмоционально высказался после победы над Кертисом Блэдсом на турнире в Лас-Вегасе (США).

«Всем большое спасибо, кто за меня болел. Вы не представляете, как тяжело я работаю — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс. Кертису Блейдсу уважение, не хочу сказать ничего плохого. Но кто-то говорил, что он меня переведет вниз. И что, ответьте! Сколько смотрел UFC, всегда бонусы давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы не дают! Иногда воруют, когда нокаутом выиграю — надеюсь, сейчас точно дадут», — сказал Павлович после боя.

Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал американского бойца.

4 декабря Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night (on ESPN 42). Его соперником был Тай Туиваса, представляющий Австралию.

Поединок, который должен был длиться три раунда по пять минут, завершился уже в первом раунде. Бойцы провели в октагоне всего 55 секунд, после чего российский боец нокаутировал своего оппонента.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото единогласным решением судей.

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