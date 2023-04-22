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Плющев оценил шансы «Ак Барса» обыграть ЦСКА в финале Кубка Гагарина

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев оценил шансы казанской команды на то, чтобы отыграться в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА.

«Шансы у «Ак Барса» не потеряны. В этом финале все может качнуться в любую сторону, все игры «на тоненького». Конечно, ЦСКА показывает очень грамотный, мощный, уверенный хоккей. Команда Сергея Федорова сделала выводы из непонятных ошибок в первой игре», — сказал Плющев «Матч ТВ».

После трех матчей финала розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Сергея Федорова ведут в серии со счетом 2-1. В стартовом поединке в Казани армейцы потерпели поражение (1:4), но затем одержали две победы — одну на выезде (3:0) и одну дома (3:2). Четвертая финальная игра пройдет в Москве 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. «Ак Барс» трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Ранее форвард петербургского СКА Матвей Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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