Дмитрий Булыкин: Дзюбе важно показать себя и забить ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах железнодорожников добиться успеха в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Обеим командам нужны очки, ЦСКА борется за второе место, «Локо» набрал хороший ход.

«Локомотив» может с хорошим желанием сыграть против топ‑клуба, показать, что он не по праву находится в нижней части таблицы. Дзюбе важно показать себя и забить в матче с ЦСКА», — заявил Булыкин «Матч ТВ».

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов назвал железнодорожников фаворитами матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.