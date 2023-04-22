Российского бойца Билостенного дисквалифицировали из-за запрещенных ударов на Bellator 294

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Билостенный встречался с американцем Тайреллом Форчуном в рамках андеркарда турнира Bellator 294 в Гонолулу.

Поединок был завершен в первом раунде: судья дисквалифицировал россиянина из-за запрещенных ударов в затылок.

Стоит отметить, что комментаторы и некоторые эксперты признали это решение непонятным: некоторые удары явно были нанесены по затылку, но это происходит во многих нокаутирующих сериях.

Для Билостенного это был дебют в Bellator. До этого он одержал десять побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец Александр Шлеменко победил представителя Швейцарии Ясубея Эномото в главном событии турнира по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой 38-летнего россиянина единогласным решением судей. Это был бой-реванш. В 2014 году спортсмены встречались в рамках турнира Fight Nights в поединке по правилам ММА. Победа единогласным решением судей тогда осталась за Шлеменко.