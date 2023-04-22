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Экс-легионер «Динамо» пообещал бегом прибежать в Россию, если получит предложение от клуба

Тренер сборной Австралии Уилкшир назвал мечтой работу в «Динамо»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Тренер сборной Австралии U20 по футболу Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради возможности вернуться в московское «Динамо».

Уилкшир выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год, а также в сезоне-2016/2017.

«Еcли придет предложение из «Динамо», я рвану в Роccию бегом. Вообще никаких cомнений, для меня это мечта. Но я не верю, что это возможно на данном этапе. Хотя в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет завтра, вcе меняетcя очень быcтро», — цитирует экс-футболиста «РБ Спорт».

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» располагается на пятом месте, имея в активе 39 очков. В ближайшем матче бело-голубые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 22 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил о необходимости реабилитироваться за Кубок России в матче с «Динамо».

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