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Губерниев заявил, что хуже Дзюбы только Слуцкий

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» с приходом нападающего Артема Дзюбы.

«Во-первых, с Дзюбой «Локомотив» выглядит совсем иначе. Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе. Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа. Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в шести матчах. В последнем туре в игре против «Оренбурга» нападающий оформил ассистентский хет-трик.

Параллельно своей профессиональной карьере футболиста Дзюба является ведущим на шоу в YouTube. Вместе с ним программу ведет Леонид Слуцкий.

Ранее Артем Дзюба назвал Леонида Слуцкого шарлатаном.

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