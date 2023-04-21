Ветеран «Спартака» Гладилин высказался о борьбе за призовые места в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями о борьбе за призовые места в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сложно сказать, какой будет итоговая тройка. Плотность очень большая, и будут у этих команд матчи между собой. Кто наберет больше очков, тот и займет призовое место. Все три команды примерно в одинаковых условиях. Чуть больше шансов у «Ростова», у них запас очков больше, но это не гарантия. Так что, если будут какие-то проблемы у них, то и «Спартак», и ЦСКА могут догнать и обойти», — заявил Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru».

Турнирную таблицу национального первенства возглавляет петербургский «Зенит», набравший 55 очков. На втором месте расположился «Ростов» (46), замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (45). На четвертой строке идет ЦСКА (44).

Ранее сообщалось, что Гладилин заявил, что красно-белым придется тяжело в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», поскольку команда еще не отошла от сенсационного поражения от «Акрона» в полуфинале Кубка России (1:2).