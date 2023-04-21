Карпин рассказал, может ли быть отменен летний сбор национальной команды

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможной отмене летнего сбора национальной команды. Он не стал сравнивать текущую ситуацию с 2022 годом, когда российская команда была исключена из Лиги наций, заметив, что с того момента прошло достаточно времени, и сейчас есть вероятность, что его подопечные проведут полноценный сбор с товарищеским матчем.

«В целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года. Сейчас же у РФС накоплен определенный опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится», — цитирует Карпина ТАСС.

Специалист заметил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет необходимую работу для организации товарищеского матча в ближайшие окна Международной федерации футбола (ФИФА) на проведение международных игр. Это касается и июня, подчеркнул Карпин. Он выразил надежду, что переговоры РФС с потенциальными оппонентами завершатся успешно, и российская сборная не просто проведет товарищеский матч, но и сыграет дома при своих болельщиках.

Ранее Карпин назвал причины отказа сборной России от турнира CAFA.