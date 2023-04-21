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Масалитин: «Спартак» и «Краснодар» находятся в одинаковых условиях

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Известный российский футболист и спортивный функционер, экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Специалист заметил, что команды находятся в одинаковых условиях, но краснодарцы благодаря последним матчам набирают уверенность, в отличие от москвичей, на которых психологически влияют неудачные результаты.

«Спартак» потерпел неудачу в Кубке — пускай играл и не совсем основным составом. У «Краснодара» тоже был кубковый матч, в котором он на последних минутах растерял преимущество и лишь в серии пенальти довел игру до логического конца. Команды находятся в более-менее одинаковых условиях. Но если «Краснодару» это все в плюс, команда с каждой игрой приобретает уверенность и приходит результат, то «Спартак» с отсутствием лидеров — Соболева, Промеса, Джикии — потерял уверенность, отсюда нет и результатов», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в Москве в понедельник, 24 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Владислав Безбородов.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что игроки «Спартака» должны продемонстрировать свой класс с «Краснодаром», в противном случае, они покажут, что им несправедливо платят высокие зарплаты.

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