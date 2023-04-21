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Экс-тренер «Ротора» назвал поражение «Спартака» от «Акрона» ударом по перспективам Абаскаля

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко поделился мыслями о том, как поражение от тольяттинского «Акрона» в рамках Кубка Росси может повлиять на московский «Спартак» и его главного тренера Гильермо Абаскаля, передает «Евро-Футбол.Ру».

19 апреля «Спартак», который является действующим обладателем Кубка России, в выездном поединке уступил «Акрону» со счетом 1:2 и покинул розыгрыш турнира.

«Спартак» подвело отсутствие фундаментальности в своей игре. Конечно, это поражение – большой имиджевый удар по «Спартаку», как и по перспективности работы Абаскаля, несмотря на его длительный контракт с клубом», — заявил Щербаченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом текущего сезона. Розыгрыш Кубка России команда покинула, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на третьем месте, имея в активе 45 очков.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель осудил капитана московского «Спартака» Георгия Джикию за чересчур эмоциональную реакцию на вопрос журналиста после проигрыша команды «Акрону» в полуфинале Пути регионов и вылета с турнира.

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