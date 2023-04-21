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Комментатор Орлов: для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах

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Ирина Мотина/РИА Новости

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» в Кубке России.

19 апреля красно-белые проиграли со счетом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетели из числа участников турнира.

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс. Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах», — цитирует Орлова Sport24.

В первой стадии Пути регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 3 мая. На предыдущих стадиях клуб из Тольятти прошел московские «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» набрал 18 очков в 27 матчах и занимает 12-е место.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игроков «Спартака» после поражения от «Акрона».

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