Масалитин: «Зенит» — фаворит матча с «Динамо», вопрос, как он этим воспользуется

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о противостоянии «Зенита» и «Динамо» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист констатировал, что сине-бело-голубые являются фаворитами, а также отметил, что «Динамо» столкнулось с проблемами, которые пока не может решить.

«Когда ты являешься фаворитом, на тебя все ставят, все говорят, что ты уже чемпион, тебе все равно нужно выходить и прикладывать максимум усилий, чтобы золото стало твоим. Последний шаг – он трудный самый, но его необходимо делать. Доставать мотивацию, показывать все мастерство.

У «Динамо» есть объективные причины проблем, когда команду покинуло несколько игроков. Были приглашены другие, но они не соответствуют уровню и задачам. Возьмите в пример «Спартак»: из-за трех-четырех игроков команда стала средней. То же самое и у «Динамо» творится: народ ушел, и не поймешь, хороший тренер или плохой. Задачи команда будет выполнять или не будет? Объективно, когда у тебя уходит пол-состава, тебе нужно игру перестраивать, а футболистов нет, чтобы задачи выполнять. Понятно, что «Зенит» — фаворит, вопрос, как он этим воспользуется. Но Семак должен найти нужные слова, чтобы они добились чемпионства, раскрепостились и играли в свое удовольствие», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Ранее экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что интрига в матче ЦСКА — «Локомотив» заключается в том, что фаворита нет.